PlayStation State of Play annunciato ufficialmente! Ecco tutti i dettagli dell'imminente evento

Il prossimo PlayStation State of Play si svolgerà domani, 9 marzo. In un post sul blog, Sony ha annunciato che la trasmissione avrebbe offerto "nuove rivelazioni e aggiornamenti accattivanti per i titoli PS5 e PS4", ma non avrà nulla a che fare con giochi o hardware PSVR 2.

Lo spettacolo, che inizia 23:00 ora italiana, durerà circa 20 minuti e offrirà anche "un'attenzione particolare all'evidenziazione di fantastici giochi provenienti da alcuni dei nostri amati editori giapponesi, anche se avremo alcuni aggiornamenti da altri sviluppatori in tutto il mondo".

Mentre dovremo aspettare fino a domani per scoprire esattamente cosa conterrà lo spettacolo, c'è tutto il tempo per un po' di speculazioni. God of War Ragnarok si adatta sicuramente alla lista di giochi mostrati come titolo cross-gen in arrivo, mentre Final Fantasy 16 sembra una possibilità ragionevole se guardiamo agli editori giapponesi.

State of Play returns this Wednesday, March 9. Tune in at 2 PM PT for about 20 minutes of PS4 & PS5 first looks and updates, with a special focus on games coming from our Japan publishers.



Full details: https://t.co/TUlvC2awpK pic.twitter.com/Rgp9GSX41h — PlayStation (@PlayStation) March 8, 2022

Noi di Eurogamer seguiremo la diretta, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le novità che verranno svelate.