PlayStation potrebbe tornare con un nuovo State of Play questo mese

Sony è pronta ad organizzare un altro State of Play a dicembre, secondo alcune indiscrezioni.

Quest'anno i possessori PlayStation possono ritenersi soddisfatti, nonostante alcuni giochi siano stati rinviati. Quando è stata annunciata PlayStation 5, sapevamo per certo che due dei titoli di punta di Sony, God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West, sarebbero arrivati ​​quest'anno. Tuttavia, entrambi sono stati rinviati.

Fortunatamente, abbiamo assistito all'arrivo di altri titoli straordinari, come Returnal, che è stato ampiamente acclamato da fan e critica.

Mentre l'anno volge al termine, gli sviluppatori stanno condividendo le ultime notizie per questo 2021. Abbiamo visto una serie di annunci ai The Game Awards, che di solito è l'ultimo grande evento dell'anno. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, c'è ancora qualcosa in serbo per i fan.

Diverse fonti hanno riferito che Sony si sta preparando a organizzare uno State of Play a dicembre. Questo report proviene sia da AccNGT, il leaker responsabile della fuga di notizie di Star Wars Eclipse, nonché dallo Youtuber Foxy Games UK.

1. Maybe a State Of Play this month but not a PlayStation Showcase



2. Probably soon — AccNGT (@AccNgt) December 10, 2021

Rumour.



Sony #PlayStation is preparing to air its final #StateofPlay episode of 2021.



Not confirming anything as 100%, just passing on what I heard. If legit, should hear something before the end of next week, or so. #PS5 — Foxy (@foxygames_uk) December 11, 2021

Si segnala inoltre che ulteriori dettagli al riguardo dovrebbero arrivare entro questa settimana. Inoltre, sembra anche che questo sarà uno State of Play e non uno Showcase o un PlayStation Experience. Dicembre sta per finire, quindi dovremmo ricevere maggiori informazioni abbastanza presto.

Fonte: Dualshockers.