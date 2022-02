PlayStation State of Play, un nuovo evento in arrivo il prossimo mese per due insider

Con Horizon Forbidden West in vendita e Gran Turismo 7 in uscita tra qualche giorno, Sony avrà l'opportunità di chiarire il programma di rilascio per il resto dell'anno dopo Ghostwire: Tokyo e Forspoken -24 di maggio. Diverse fonti assicurano che Sony stia preparando un PlayStation State of Play durante il prossimo mese che potrebbe essere carico di annunci e date per giochi come God of War Ragnarok, in programma per quest'anno ma ancora senza una chiara finestra di lancio.

L'insider Tom Henderson ha pubblicato un messaggio in cui suggerisce: "PlayStation deve preparare 'qualcosa' a marzo. Ci sono troppe cose in programma per suggerire che non sia così". Nick Baker di XboxEra ha rafforzato il rumor assicurando che "sì, hanno un evento a marzo. Dovrebbe essere 'quello buono'" in riferimento al fatto che sarebbe il programma che si vociferava da gennaio dedicato ai grandi lanci.

L'ultimo PlayStation Showcase si è tenuto a settembre e ha rivelato Star Wars: Knight of the Old Republic Remake, l'annuncio di Spider-Man 2 e Wolverine da Insomniac Games, oltre al gameplay del tanto atteso God of War Ragnarok, nuovi dettagli di già giochi annunciati come Forspoken e molti altri, come la data di uscita di Gran Turismo 7.

Happy to add to what?s already out there. Yes, they?ve got a show in March. This is supposed to be ?the good one? https://t.co/lG0THwSOgq — Nick (@Shpeshal_Nick) February 23, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Dato che siamo quasi a fine febbraio, un eventuale annuncio su un nuovo State of Play non dovrebbe arrivare tardi, perciò rimanete sintonizzati con noi per ulteriori informazioni.

Fonte: GamesRadar