PlayStation State of Play sempre più vicino? Nuove voci confermano il suo arrivo imminente

Sony Interactive Entertainment avrebbe in programma di tenere il suo prossimo State of Play proprio questo mese. Questo secondo diverse fonti che hanno detto al sito Game Reactor che PlayStation avrebbe pianificato uno streaming live per questa settimana. Tuttavia, si sostiene che la società abbia dovuto rinviare l'evento a causa della guerra tra Russia e Ucraina ancora in corso.

"Alcuni sviluppatori che sono pronti a mostrare i loro giochi nello show e persino alcuni legati a PlayStation Studios hanno chiesto di rinviare lo spettacolo perché non vogliono distogliere i riflettori dalle cose orribili che stanno accadendo in questo momento", si legge sul sito. "Questo presumibilmente ha portato a parlare di posticipo di una o due settimane, ma almeno sembra che riceveremo alcuni annunci molto interessanti da PlayStation e dai suoi partner prima della fine di marzo".

Sappiamo che le prossime esclusive di Sony includono God of War Ragnarok, Forspoken e Ghostwire: Tokyo, ma è probabile che in questo nuovo State of Play ci siano ulteriori novità su giochi precedentemente annunciati come ad esempio Final Fantasy XVI.

Per adesso quindi si tratta di rumor: restate sintonizzati con noi per un eventuale annuncio ufficiale.

