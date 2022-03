PlayStation: lo State of Play avrebbe rimosso i giochi occidentali all'ultimo momento

Come saprete, ieri sera è andato in onda un nuovo evento State of Play di PlayStation che, tra le varie cose, ha rivelato la demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.

Lo show è stato annunciato l'8 marzo ma sembra che PlayStation avesse dei piani diversi per l'ultimo evento.

Stando a quanto condiviso da AccountNGT, ci sarebbero stati alcuni problemi che avrebbero spinto Sony a modificare lo State of Play. Secondo AccountNGT, l'annuncio dello show doveva essere comunicato il 7 marzo ed erano in programma anche diversi giochi occidentali. Tuttavia, sembra che gli studi abbiano chiesto un rinvio dello State of Play e così Sony ha deciso di trasmettere il 9 marzo lo show in forma ridotta e senza produzioni occidentali.

"Secondo una fonte, l'annuncio dell'evento doveva essere fatto ieri. A causa degli sviluppatori occidentali che hanno chiesto un rinvio, alcuni dei giochi occidentali saranno rimossi. Ecco perché è stato annunciato oggi", ha scritto Account NGT lo scorso 8 marzo.

For Hogwarts Legacy, it's a 50/50%. I think we'll have an update on it, but that's just my opinion.



For those wondering, nothing has been said that there will be announcements from PlayStation Studios so God Of War, Infamous... You can forget about it. 2/2 — AccountNGT (@accngt) March 8, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Che ne pensate dello State of Play andato in onda ieri sera?

Fonte: Twitter.