PlayStation Store su PS5 ha ora una sezione dedicata ai giochi usciti di recente

Sony Interactive Entertainment ha aggiunto una nuova sezione al PlayStation Store su PS5, che mostra i nuovi giochi disponibili per la console. A sottolineare il cambiamento è stato nientemeno che il boss di PlayStation Indies, Shuhei Yoshida.

Da adesso, i giocatori che entreranno all'interno del PlayStation Store, potranno trovare in basso la sezione "nuovi giochi" e ancora più sotto sarà presente la sezione "Novità di questa settimana". Scorrendo fino alla fine dell'elenco dei giochi nuovi ci sarà l'opzione "Mostra tutto": cliccando lì si aprirà una pagina in cui verranno mostrati tutti i nuovi giochi (compresi gli indie) lanciati recentemente.

Hideaki Nishino, SVP di Platform Experience, ha recentemente affermato che Sony continuerà ad apportare modifiche alla qualità della vita con o senza importanti aggiornamenti del firmware, quindi aspettiamoci di vedere ulteriori miglioramenti in futuro. In una recente intervista ha dichiarato che PS5 riceverà tante novità "interessanti, eccitanti e fantastiche".

PS Store on PS5 now has "New Game" strand on top page, making it super?easy to find newly released games :D #PS5Share pic.twitter.com/Y5ChPxfG6Z — Shuhei Yoshida (@yosp) October 16, 2021

Ora non ci resta che attendere per sapere quali altri aggiornamenti verranno lanciati da PlayStation in futuro.

Fonte: Push Square