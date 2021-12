PlayStation Store dà il via agli sconti di gennaio: potete risparmiare fino al 75% su giochi PS4 e PS5!

I saldi di gennaio del PlayStation Store iniziano oggi con sconti su giochi esclusivi. La promozione sarà valida fino al 19 gennaio 2022, con l'aggiunta di altri giochi il 5 gennaio 2022. E' un'ottima occasione se volete acquistare qualche gioco, poiché gli sconti arrivano fino al 75%.

La vendita include esclusive PlayStation 5 di quest'anno come Death Stranding Director's Cut, Deathloop, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Ghost of Tsushima Director's Cut e Ratchet & Clank: Rift Apart. È anche un ottimo momento per recuperare il ritardo con artisti del calibro di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Hades, Guardians of the Galaxy, Mass Effect Legendary Edition, Psychonauts 2, Resident Evil Village, Tales of Arise e altro ancora. Qui di seguito potete trovare alcuni esempi di giochi scontati.

Alan Wake Remastered - 23,99 euro

Assassin's Creed Odyssey - 17,49 euro

Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 - 34,99 euro

Back 4 Blood: Standard Edition PS4 & PS5 - 41,99 euro

Cyberpunk 2077 - 24,99 euro

Dark Souls: Remastered - 19,99 euro

Death Stranding Director's Cut Digital Deluxe Edition - 39,99 euro

Deathloop - 34,99 euro

Far Cry 6 Standard Edition - 41,99 euro

Final Fantasy VII Remake Intergrade - 44,79 euro

Ghost of Tsushima Director's Cut PS5 - 59,99 euro

Ghost of Tsushima Director's Cut PS4 - 49,69 euro

God of War - Digital Deluxe Edition - 17,99 euro

Horizon Zero Dawn: Complete Edition - 9,99 euro

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 - 38,99 euro

Marvel's Guardians of the Galaxy - 45,49 euro

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 - 40,19 euro

Ratchet & Clank: Rift Apart - 59,99 euro

Resident Evil Village PS4 & PS5 - 30,09 euro

Sekiro: Shadows Die Twice - 34,99 euro

Tales of Arise PS4 & PS5 - 48,99 euro

The Last of Us: Remastered - 9,99 euro

A questa pagina potete dare uno sguardo a tutti i giochi in offerta, sono davvero tanti e per tutti i gusti.

