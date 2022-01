PlayStation Studios può contare su 17 studi first-party al lavoro su giochi PS4, PS5 e PSVR

Il CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha rivelato durante una presentazione al CES 2022 PlayStation Studios ha ben 17 studi che lavorano su software first-party.

Sappiamo che PlayStation Studios ha una serie di importanti sviluppatori sotto il suo ombrello, tra cui Naughty Dog, Insomniac Games, Santa Monica Studio, Sucker Punch Productions e molti altri. È comprensibile che Sony voglia che producano molte esclusive first-party e solo quest'anno ha una serie di titoli importanti in uscita tra cui Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok.

Non dimentichiamo inoltre che Sony è stata piuttosto prolifica nell'acquisire un certo numero di studi da portare sotto la bandiera dei PlayStation Studios negli ultimi 18 mesi, tra cui Firesprite e Bluepoint Games, per citare i nuovi acquisti.

PlayStation has 17 studios working on first party games. pic.twitter.com/rYH91Laf6X — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 5, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Tra gli studi attualmente impegnati su nuovi giochi ricordiamo anche Naughty Dog, che sta lavorando a progetti multipli.