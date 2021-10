PlayStation Studios hanno aumentato la forza lavoro del 20% e le acquisizioni non sono finite

Durante la conference call trimestrale di Sony per investitori e analisti, il chief financial officer Hiroki Totoki ha parlato del business di PlayStation.

Abbiamo appreso che il tempo di gioco totale degli utenti PlayStation nel trimestre (tra luglio e settembre) è diminuito del 17% su base annua. Tuttavia, poiché le vendite di contenuti aggiuntivi sono aumentate, Sony lo ha interpretato come "un segnale positivo che la qualità del coinvolgimento degli utenti è aumentata".

La società prevede che il coinvolgimento degli utenti aumenterà ulteriormente durante la seconda metà dell'anno fiscale grazie al lancio di importanti giochi proprietari come Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West, oltre a forti giochi third party.

Sony non sta cambiando il suo obiettivo per le distribuzioni di PS5 per l'intero anno fiscale (oltre 14,8 milioni), ma "diversi fattori stanno influenzando in modo significativo la fornitura del prodotto come l'interruzione della catena di distribuzione globale e le limitazioni nella fornitura di componenti."

Detto questo, Sony continua a "fare ogni sforzo per mantenere lo slancio della piattaforma PlayStation soddisfacendo le aspettative dei fan in attesa di PS5".

Più avanti, Totoki-san ha affermato che, applicando varie misure, crede che sia possibile raggiungere l'obiettivo sopra menzionato per l'anno, nonostante i problemi di approvvigionamento.

Totoki-san ha anche parlato della recente acquisizione di Firesprite e Bluepoint. Sony prevede di sfruttare questi studi per aumentare le capacità di sviluppo dei PlayStation Studios oltre a utilizzare la loro esperienza per fornire giochi su PC e dispositivi mobile.

Dall'inizio dell'anno fiscale, il numero dei PlayStation Studios è aumentato da 4 a 16. Il numero di sviluppatori è aumentato di quasi il 20%.

Totoki-san ha anche confermato che Sony intende "continuare a investire in modo aggressivo nella sua capacità di sviluppo in futuro".

Fonte: Twinfinite.