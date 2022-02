PlayStation Talents annuncia quattro interessanti giochi che arriveranno durante il 2022

Sony Interactive Entertainment España ha fornito il primo sguardo a quattro nuovi giochi che formano la line-up di PlayStation Talents in uscita quest'anno. Questi progetti avvieranno immediatamente il loro sviluppo, saranno rilasciati su Playstation nei prossimi mesi e includeranno il vincitore dell'8° PlayStation Talents Awards, Dark Life: Excalibur.

A unirsi al suddetto gioco di ruolo d'azione ci sono Neon Blood, un JRPG 2.5D sviluppato da ChaoticBrain Studios con sede a Madrid; Slaughter No Hit, un roguelike in pixel art sviluppato dallo studio di Barcellona Rebel Crew e The Silent Swan, un simulatore di camminata in prima persona ambientato in un mondo aperto e sviluppato dallo Studio Circenses di Bilbao. Ecco un'anteprima di tutti e quattro i giochi.

Dark Life: Excalibur

Dark Life: Excalibur racconta la storia di Aron, un essere umano legato alla leggendaria spada Excalibur. Aron organizzerà una missione per sconfiggere York, il Signore dei Giganti, che ha ucciso la famiglia di Aron. Per farlo, Aron dovrà potenziare Excalibur per renderla la spada più brutale mai ceduta da un guerriero. Ogni volta che Aron uccide un nemico, il giocatore guadagna punti che possono essere spesi in diversi vantaggi e parti per migliorare la potenza della spada.

Neon Blood

Dopo la terza guerra mondiale, l'intera Terra vive a Viridis, una megalopoli formata da due grandi città, la ricca Bright City e la distopica Blind City. La prima è la casa dei ricchi e dei potenti, mentre la seconda è il luogo dei poveri. Stanco delle ingiustizie quotidiane a cui è abituato, un detective di Blind City di nome Axel McCoy darà il via a una rivoluzione per fare a pezzi il governo corrotto in questo JRPG 2.5D ambientato in un mondo cyberpunk.

Slaughter No Hit

Dopo un'intera vita lavorando in un mattatoio, godendosi la pesca e la caccia, Yael scopre che le persone vengono giudicate nell'aldilà in base al numero di animali che hanno ucciso durante la loro vita. Convinto di andare dritto all'inferno, Yael cercherà di sbarazzarsi del suo passato con l'aiuto di Pat, il vecchio grembiule scontroso che ha ereditato da suo padre.

The Silent Swan

The Silent Swan è un'esperienza narrativa open world in prima persona in un mondo monolitico e abbandonato. Il gioco fonde simulatore di camminata e meccaniche open world permettendo ai giocatori di vagare attraverso spazi aperti su una scala mai vista prima nel genere. Il suo mondo silenzioso è intessuto di misteri che i giocatori dovranno svelare mentre esplorano luoghi unici e realizzati a mano.