PlayStation to Plate è una nuova iniziativa di Sony che porta nei ristoranti cibo a tema videogiochi

PlayStation to Plate è una nuova iniziativa di Sony e dei ristoranti partner per portare cibo a tema videogiochi sia a Melbourne che a Sydney.

Sony ha collaborato con Mary's, Bistro Morgan e The Italian Bowl per tre fantastici piatti che possono essere gustati al ristorante o ordinati online tramite Deliveroo.

"Gli ultimi 18 mesi hanno davvero evidenziato l'importanza del gioco nelle nostre vite", ha affermato Patrick Lagana di PlayStation Australia. "Il mondo dei giochi e del cibo ha offerto evasione e divertimento agli australiani quando ne avevamo più che mai bisogno. Quindi, sembra giusto che abbiamo unito queste due culture, unendo alcuni dei migliori giochi e dei migliori ristoranti per creare un'esperienza completamente nuova sia per i buongustai che per i giocatori".

I "buongustai" di Melbourne e Sydney potranno ordinare dal 3 al 13 dicembre l'Ellie's Steak Sandwich di Mary's ispirato a The Last of Us Part 2.

I co-fondatori di Mary's, Kenny Graham e Jake Smyth, hanno ricreato fedelmente il piatto apparso all'inizio del recente sequel di Naughty Dog.

"Il cibo, proprio come il gioco, ha questa incredibile capacità di offrire alle persone la possibilità di sfuggire alla banalità e di connettersi con la famiglia, agli amici e persino a dei perfetti sconosciuti", ha affermato Kenny Graham. "Il sandwitch in The Last of Us Part 2 rappresenta quella connessione ed è quello che abbiamo fatto da quando abbiamo iniziato: riunire le persone per i bei momenti e il buon cibo".

Ratchet & Clank Rift Apart e i suoi mondi interdimensionali sono l'ispirazione per il piatto del Bistro Morgan di Melbourne.

"Il cibo è una parte intrinseca della cultura australiana e non c'è dubbio che il nostro rapporto con esso sia cresciuto profondamente negli ultimi due anni", ha affermato Morgan.

Infine, il classico Uncharted 4 Fine di un ladro ha ispirato il piatto del The Italian Bowl di Sydney.

Che ne dite?

Fonte: Stevivor.