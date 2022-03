PlayStation avrebbe pronti tre grossi annunci per questa settimana!

A quanto pare, sembra che i fan di PlayStation riceveranno interessanti novità entro questa settimana.

A suggerirlo è il conduttore del podcast Kinda Funny Greg Miller, che proprio per l'arrivo di questi annunci, ha rinviato la nuova puntata del podcast.

Miller scrive su Twitter: "Amici, sembra che potrebbe essere una settimana MOLTO interessante per PlayStation se anche solo una delle tre voci che ho sentito si rivelerà vera".

"Pertanto, rinvieremo la registrazione della prossima puntata fino a giovedì".

Man, looking like it might be a VERY interesting week for PlayStation if even one of the three rumors I?ve heard is true.



As such, we?re gonna delay recording PS I Love You XOXO until Thursday.



? pic.twitter.com/M5KnIRBo1v — Greg Miller (@GameOverGreggy) March 27, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ma di quali annunci potrebbe trattarsi? I fan si aspettano novità sul vociferato Project Spartacus, il servizio che dovrebbe diventare il diretto concorrente di Xbox Game Pass, ma potrebbero arrivare anche novità su PSVR2 o, forse, l'annuncio di uno State of Play dedicato all'attesissimo God of War Ragnarok, durante il quale PlayStation svelerà l'esatta data di lancio.

Non resta che attendere eventuali novità da Sony.

Fonte: ResetEra.