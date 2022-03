PlayStation VR 2 alla GDC 2022 convince un ex Valve

Sony ha presentato PlayStation VR 2, delineando le specifiche e le funzionalità come un display OLED 4K, FoV di 110 gradi e molto altro. Dobbiamo ancora vedere delle demo, ma sembra che i partecipanti alla Game Developers Conference 2022 abbiano avuto la possibilità di provare l'hardware.

Chet Faliszek, ex writer di Valve e Bossa Studios, ha parlato della sua esperienza con il visore su Twitter in modo molto positivo e forse esagerato, secondo alcuni.

Uno sviluppatore di Truant Pixel, che sta lavorando su RUNNER per PlayStation VR2, ha espresso le proprie opinioni su ResetEra, notando innanzitutto che il tweet di Faliszek "non era iperbolico".

Had one of those VR moments today playing in the new PSVR2 hmd?



You know where the world just feels different when you return?



Sooooo good? thanks @yosp and @GregRicey for the demo and chat. — Chet Faliszek (@chetfaliszek) March 24, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sebbene Sony non abbia indicato quando arriverà PlayStation VR 2, le voci indicano una finestra di lancio per le vacanze invernali del 2022. In quanto tale, potremmo vedere ancora più anteprime e dimostrazioni dal vivo con l'avanzare dell'anno.

A parte RUNNER, l'unico altro titolo per PlayStation VR2 confermato è Horizon Call of the Mountain. È stato sviluppato da Guerrilla Games e Firesprite Studios come una "nuova esperienza Horizon unica".

Fonte: Gamingbolt.