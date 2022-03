PlayStation VR 2 può già essere provato alla GDC 2022

PlayStation VR 2 non ha ancora una data di uscita, ma può essere già provato alla GDC 2022. Sony ospiterà demo pratiche di PSVR 2 alla Game Developers Conference di quest'anno. Un partecipante che ha accettato l'offerta di Sony per provare la prossima generazione di realtà virtuale ha fornito il proprio feedback. E le prime impressioni sembrano essere positive.

Chet Faliszek, ex scrittore di Half-Life e Portal, e attuale CEO e co-fondatore di StrayBombay, ha condiviso la propria esperienza sul nuovo hardware su Twitter, descrivendolo come "Molto buono".

Sebbene le informazioni su PSVR 2 siano state un po' carenti finora, una presentazione di Unity prevista oggi dovrebbe fornire alcuni dettagli in più. Il briefing, così come l'evento, sono rivolti agli sviluppatori di giochi e non ai consumatori.

Had one of those VR moments today playing in the new PSVR2 hmd?



You know where the world just feels different when you return?



Sooooo good? thanks @yosp and @GregRicey for the demo and chat. — Chet Faliszek (@chetfaliszek) March 24, 2022

La presentazione intitolata "Creazione di giochi di nuova generazione per PlayStation VR2 con Unity" mira a esplorare le "prestazioni grafiche migliorate e l'hardware all'avanguardia" del visore e, si spera, ci tratterà alcune delle caratteristiche e delle funzioni del nuovo display montato sulla testa di Sony.

Fonte: Push Square