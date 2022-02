PlayStation VR 2, Sony sarebbe in trattative con Tobii, leader nell'eye-tracking

Qualche settimana fa, Sony ha ufficializzato il futuro della realtà virtuale su PlayStation, con un nuovissimo dispositivo in arrivo, battezzato in tutta sobrietà: PlayStation VR 2. Tuttavia, Sony sta continuando la sua ricerca per la realtà virtuale di nuova generazione e ciò potrebbe passare attraverso Tobii.

Infatti, l'azienda svedese specializzata nel tracciamento oculare annuncia di essere attualmente in trattativa con Sony per diventare il fornitore della tecnologia di eye-tracking che equipaggerà il visore per realtà virtuale PlayStation VR 2. Sony VR non richiederà alcuna telecamera per funzionare. "Tobii AB, leader globale nell'eye-tracking e pioniere del calcolo dell'attenzione, annuncia che è attualmente in trattativa con Sony Interactive Entertainment per essere il fornitore di tecnologia di eye-tracking nel nuovo visore VR di SIE, PlayStation VR2" si legge nel comunicato.

Resta da vedere se Tobii riuscirà a conquistare la fiducia di Sony, in quanto il gruppo ha già sviluppato diverse fotocamere, tra cui l'Eye Tracker 5, in grado di rilevare con precisione i movimenti della testa e degli occhi del giocatore.

Nelle notizie correlate vi informiamo che PlayStation ha aperto il sito ufficiale dedicato proprio a PlayStation VR 2.

Fonte: Eurogamer