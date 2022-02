PlayStation VR 2 uscirà nel 2023? Un insider ne è sicuro

Sony Interactive Entertainment si è messa al lavoro lo scorso anno e ha annunciato ufficialmente il successore di PlayStation VR 2 per PlayStation 5. Dopo che i controller PlayStation VR 2 sono stati introdotti alcuni mesi fa, Sony Interactive Entertainment ci ha anche presentato recentemente il design del visore VR stesso.

Sfortunatamente, non è ancora chiaro quando alla fine sarà disponibile il nuovo visore VR. Dopo che negli ultimi mesi è persistita la voce che PlayStation VR 2 sarà lanciata alla fine del 2022, le notizie attuali dicono che il lancio del visore VR potrebbe essere posticipato all'inizio del 2023.

Lo riporta il canale YouTube "PSVR Without Parole", che in passato ha attirato l'attenzione su di sé con corrette indiscrezioni su PlayStation VR 2, citando diverse fonti che si dice abbiano familiarità con la situazione. La questione chiave, secondo PSVR Without Parole, è la mancanza di semiconduttori che continua ad affliggere le principali società di elettronica. A causa della mancanza di chip, i responsabili di Sony Interactive Entertainment avrebbero deciso di spostare l'attenzione su PlayStation 5 e assicurarsi che l'ambita console sia disponibile nel miglior modo possibile nei prossimi mesi.

Ciò significa a sua volta significa che la produzione di PlayStation VR 2 è rallentata. Il risultato è un rinvio del lancio sul mercato al primo trimestre del 2023. Anche se lo YouTuber è stata una delle fonti privilegiate affidabili negli ultimi mesi, le informazioni del canale dovrebbero ovviamente essere trattate con la necessaria cautela per il momento, dato che non c'è ancora nessuna dichiarazione ufficiale.

Fonte: GamingBolt