PlayStation VR ad oggi ha venduto un totale di 6 milioni di unità

Con la presentazione del visore PlayStation VR di nuova generazione soprannominato PlayStation VR2, Sony ha presentato le specifiche tecniche del dispositivo, nonché alcune delle caratteristiche chiave che i giocatori dovrebbero aspettarsi da esso una volta disponibile. Tuttavia, due delle cose più importanti che non sono state discusse sono il suo prezzo e quando le persone potranno effettivamente acquistarlo.

Su Twitter, l'analista dell'industria dei videogiochi Daniel Ahmad ha condiviso maggiori dettagli dal CES 2022. Per prima cosa, Sony punta al rilascio di PlayStation VR2 verso la "fine del 2022", a condizione che non sorgano problemi di catena di approvvigionamento e lo spingano a 2023.

Non solo, ma sul fronte PlayStation VR, Ahmad ha dichiarato che ad oggi il visore ha venduto oltre 6 milioni di unità, con un attach rate del 5%, ovvero che su 100 possessori di PlayStation 4, 5 di loro hanno acquistato anche PlayStation VR. Un dato niente male, ma che secondo Ahmad può essere comunque superato "rimuovendo ulteriormente le barriere all'ingresso e fornire un solido supporto software".

More details on PSVR 2 coming out of CES.



The original PlayStation VR has sold through over 6 million with an attach rate of approx ~5%.



The biggest challenge for Sony this gen will be further removing barriers to entry and providing solid software support to drive adoption https://t.co/K2SDlEtg0l — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 5, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sempre durante la presentazione di PSVR2 è stato annunciato Horizon Call of The Mountain, un'avventura per realtà virtuale sviluppata da Guerrilla Games e Firesprite.