PlayStation tra VR/AR e Metaverso: Sony investe nella tecnologia cloud MonoAI XR

Secondo recenti report, Sony Interactive Entertainment sta investendo nella tecnologia MonoAI, proprietaria della piattaforma CloudXR. A questo proposito, il produttore di PS5 ha utilizzato 750 milioni di yen (circa 6,5 ​​milioni di dollari) dal Sony Innovation Fund. Questo potrebbe essere un investimento di cui beneficeranno anche gli acquirenti del prossimo visore per realtà virtuale PlayStation VR2.

Commentando l'investimento, Moto Tsuchikawa, Chief Investment Manager di Sony Innovation Fund, ha dichiarato: "La tecnologia MonoAI è una startup che continua a crescere fornendo valore negli spazi Metaverso e XR. Vorremmo prendere in considerazione la possibilità di fare affari con il gruppo Sony e supportare le sfide dell'azienda".

Oltre a Sony, sono coinvolti rappresentanti del settore come SEGA, Koei Tecmo Games, Cygames e NTT Communications Corporation. Secondo la sua stessa dichiarazione, MonoAI ha affrontato le possibilità dello spazio virtuale all'inizio e ha sviluppato la piattaforma spaziale virtuale "CloudXR" con la propria tecnologia.

MonoAI ha raccolto fondi per ulteriori attività di ricerca e sviluppo e rafforzamento del business per guidare il mercato rafforzando CloudXR da sviluppare nello spazio in espansione del Metaverso. Il metaverso di CloudXR è descritto come un progetto ambizioso. È una "piattaforma virtuale che può essere utilizzata per il business" che offre una varietà di connessioni. Di conseguenza, non si limita solo alla realtà virtuale, ma supporta anche smartphone e PC.

Fonte: PSU