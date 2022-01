PlayStation VR in un trailer sui giochi disponibili e in arrivo per PS5 e PS4

Sony ha iniziato questo 2022 con l'annuncio di PlayStation VR 2 e PlayStation VR 2 Sense controller per PS5.

In occasione del CES 2022, Sony ha rivelato che PlayStation VR 2 non avrà scatola o cavo aggiuntivo poiché l'unica connessione sarà un cavo USB di tipo C che andrà direttamente dal visore alla console PS5 e che sfrutterà appieno le potenzialità della console next-gen.

Il colosso giapponese, dunque, ci ha già offerto uno sguardo al futuro della sua VR ma non dimentica l'headset attualmente disponibile sul mercato, PlayStation VR.

Per questo motivo, il canale YouTube italiano di PlayStation ha deciso di pubblicare un trailer con tutti i titoli disponibili e in arrivo sul visore, giocabili su PS5 e PS4.

Vi lasciamo alla carrellata di titoli presentati nel trailer:

Nelle notizie correlate, vi abbiamo riportato l'analisi di PlayStation VR 2 ad opera degli esperti di Digital Foundry.

Fonte: PlayStation.