PlayStation VR2: svelato il design del visore

L'anno scorso, PlayStation ha annunciato la sua seconda generazione di visori per realtà virtuale chiamata PlayStation VR2, portandoci le specifiche e le novità, ma non avevamo visto il suo design, almeno fino ad oggi. L'azienda giapponese ha mostrato per la prima volta oggi il design dell'attrezzatura che ci porterà presto nel futuro.

Come raccontano da PlayStation sul loro blog ufficiale, il design è stato ispirato dalla famiglia di prodotti PS5, quindi conserva lo stesso colore e una finitura simile a quella di PS5, per mantenere la coerenza. Specificano, sì, che se le finiture della console optano per una superficie piana, con PSVR2 si è posto più enfasi su un design arrotondato, poiché è "destinato ad avere un contatto umano costante, come il DualSense e il visore Pulse 3D".

"Il nostro obiettivo è creare un visore che non solo diventi una parte attraente dell'arredamento del vostro soggiorno, ma vi tenga anche immersi nel vostro mondo di gioco, al punto che quasi vi dimenticherete di indossare un visore o usare un controller. Questo è tutto perché prestiamo molta attenzione all'ergonomia della cuffia e conduciamo test approfonditi per garantire una sensazione confortevole per una varietà di dimensioni della testa" si legge nel post.

Nella dichiarazione dettagliano anche di aver mantenuto i piccoli loghi PlayStation sul retro e sulla parte anteriore del visore. L'azienda è entusiasta di poter trasmettere la realtà virtuale con una finitura visiva 4K HDR e di sfruttare l'uso della tecnologia "Sense" per il feedback del visore. Sottolineano anche che il nuovo controller aiuterà ad avere ancora più immersione.

Per adesso questi sono tutti i dettagli forniti da PlayStation. Non ci sono ancora dettagli su prezzo e data di uscita.

Fonte: PlayStation Blog