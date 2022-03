PlayStation VR2: nDreams lavora a diversi giochi next-gen per il visore di Sony

Negli ultimi mesi, Sony ha rivelato molti dettagli su PlayStation VR2, mostrando il suo nuovo controller Sense prima di svelare lo stesso visore per realtà virtuale.

Molto è arrivato tramite post sul blog ufficiale e alcune immagini, perciò i fan di PlayStation sono ancora più affamati di dettagli sull'hardware in arrivo.

Gli sviluppatori sono al lavoro su nuovi giochi per PSVR2. Uno di questi sviluppatori è nDreams, noto per titoli come Fracked, Phantom: Covert Ops, Far Cry VR: Dive Into Insanity e altro ancora.

In un recente aggiornamento che annuncia un investimento di 35 milioni di dollari nello studio dal gruppo Aonic di recente costituzione, nDreams ha dichiarato che i progetti in fase di sviluppo rappresentano la "line up più forte" dello sviluppatore, prima di aggiungere che ci sono anche entusiasmanti progetti già in fase di sviluppo per PlayStation VR2.

Finora non sono stati annunciati molti giochi per PSVR2, ad eccezione di Horizon Call of the Mountain e RUNNER. Voci affermano che anche una versione PSVR2 di Half-Life: Alyx sarebbe in sviluppo.

Fonte: Gamingbolt.