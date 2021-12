PlayStation vuole riconquistare il rapporto che aveva con gli studi indie

Uno dei successi di Sony durante la chiusura dell'era PS3 e l'ascesa di PS4 è stato il grande rapporto instaurato con la scena indipendente, che in quegli anni si è fatto strada con fierezza nel settore. Per molti anni, PlayStation è stata una buona casa per aziende, studi e creativi indipendenti, ma poi le cose sono cambiate, creando un enorme divario. Tuttavia, sembra che Sony ci abbia ripensato e si sia lanciata alla ricerca di aggiustare le cose con gli studi indie.

Secondo le informazioni di IGN, a seguito delle denunce emesse da membri della scena indipendente nei confronti di Sony per l'attuale stato dei rapporti con PlayStation, l'azienda giapponese ha inviato un documento intitolato 2021 Global Partner Survey Results, che condivide i risultati di un sondaggio relativo a questa situazione e dove riconosce che ci sono punti in cui deve lavorare immediatamente per colmare la distanza che è stata segnata con i creatori di giochi indie.

Secondo questo documento, PlayStation migliorerà i canali di comunicazione con creativi ed editori per potenziare il processo di pubblicazione, chiarire i dubbi delle persone coinvolte e fornire un'esperienza che soddisfi le esigenze di tutte le parti. Inoltre, PlayStation promette di supportare i creativi e le aziende indipendenti in modo che i loro giochi vendano meglio sulle console Sony, oltre a offrire nuovi strumenti per migliorare la diffusione e fornire maggiore visibilità ai giochi di basso profilo, cosa che hanno sofferto durante l'era di PS4.

Infine, PlayStation si impegna a migliorare l'esperienza del servizio clienti in modo che sia tempestiva e soddisfi le esigenze dei creatori di videogiochi. Infatti, uno degli obiettivi di questa strategia è quello di rendere gli indie un partner prioritario.

