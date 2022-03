'PlayStation e Xbox basta supportare il mercato russo' chiede il vice primo ministro ucraino

Sempre più studi di sviluppo hanno condiviso appelli ad aiutare l'Ucraina in questo momento difficile e ora il vice primo ministro ucraino ha invitato le società di videogiochi, le organizzazioni eSport e PlayStation e Xbox a fare di più.

Attraverso una lettere pubblicata su Twitter, il vice primo ministro ucraino Mykhailo Fedorov ha chiesto sostegno per far sì che le aziende facciano di tutto per proteggere l'Ucraina in questo momento. Nel tweet si legge: "Xbox e PlayStation, siete decisamente consapevoli di ciò che sta succedendo in Ucraina in questo momento. La Russia dichiara guerra non solo all'Ucraina ma a tutto il mondo civile. Se sostenete i valori umani dovreste lasciare il mercato russo".

Nella lettera Fedorov scrive: "La Federazione Russa ha effettuato un attacco militare ingannevole e oltraggioso al mio paese. Immaginate, nel 2022, i missili cruiser attaccano i quartieri residenziali, gli asili nido e gli ospedali nel cuore dell'Europa. Le forze armate e i cittadini stanno difendendo l'Ucraina fino alla fine! Il mondo intero sta respingendo l'aggressore attraverso l'imposizione di sanzioni - il nemico deve subire perdite significative. Ma abbiamo bisogno del vostro sostegno - nel 2022, la tecnologia moderna è forse la migliore risposta a i carri armati, lanciarazzi multipli e missili".

"Sono sicuro che non solo ascolterete, ma farete anche di tutto per proteggere l'Ucraina, l'Europa e, infine, l'intero mondo democratico dalla sanguinosa aggressione autoritaria - e faccio appello a bloccare temporaneamente tutti gli account russi e bielorussi, interrompere temporaneamente la partecipazione della Russia in tutti gli eventi di eSport internazionali e annullare tutti gli eventi internazionali che si tengono sul territorio di Russia e Bielorussia".

La prossima grande uscita PlayStation sarà Gran Turismo 7 in arrivo il 4 marzo, ma attualmente la società non ha dichiarato se le vendite del gioco verranno fermate in Russia. Per quanto riguarda il cinema, Sony come anche altre società, hanno tolto dai palinsesti le uscite dei film. Per adesso né PlayStation e nemmeno Xbox hanno commentato.

