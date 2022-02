Pokémon: una carta viene venduta per poco meno di $1 milione a un'asta ed è record

Il gioco di carte collezionabili dei Pokémon continua ad essere popolare sia tra i giocatori che tra i collezionisti. I fan spesso spendono cifre assurde per ottenere carte rare e collezioni di carte, e ora una carta Pokemon ha battuto ancora una volta record mondiali per la cifra per cui è stata venduta.

Le carte Pokemon sono di varia rarità, con alcune semplicemente non comuni ma teoricamente acquisibili. Tuttavia, altre sono così rare che ne sono state prodotte molto poche e la carta Pokemon Illustrator è una di queste.

La carta Pokemon Illustrator, nota anche come Pikachu Illustrator, è ciò che ora ha battuto di nuovo i record di vendita. La carta in precedenza veniva venduta per enormi somme, ma ora ha infranto il record, essendo stata venduta per ben $900.000. Sebbene questo sia un nuovo record per la serie Pokemon, ciò che è particolarmente sorprendente è che questa carta non era nelle migliori condizioni possibili.

An all-time record public sale for any Pokémon card. pic.twitter.com/BgO9yPA42I — Goldin (@GoldinCo) February 24, 2022

Coloro che sperano di trovare questa carta in un pacchetto e di arricchirla rimarranno delusi nell'apprendere che è impossibile. La carta Pokemon Illustrator è stata originariamente assegnata ai vincitori di un concorso di fanart Pokemon nel lontano 1998, esclusivamente in Giappone.

Detto questo, non è impossibile per i fan scoprire altre carte di alto valore. Charizard olografico, ad esempio, spesso viene venduto all'asta oltre $100.000, anche se in perfette condizioni è stato venduto per oltre $300.000.

