Pokémon Cristallo completato in 36 ore è l'incredibile impresa della chat di Twitch

Uno streamer di Twitch di nome Chris ha lasciato la sua chat per giocare a Pokémon Cristallo con una mod per cinque giorni, ma i suoi fan l'hanno battuto in meno di due. Come nel caso di qualsiasi stream di "Chat Plays", si trattava di lasciare che la sua media di 1.000 spettatori interagisse con il gioco digitando il pulsante che volevano usare, spingendo un'enorme massa di persone a collaborare.

È un'impresa ardua quando così tanti saranno inclini a trollare e sabotare, rovinando prese importanti. Quindi Chris ha pianificato in anticipo con alcune ricompense. C'era una "modalità solo emote" che impediva agli spettatori di digitare i comandi. Ciò consente ai moderatori di prendere il controllo della chat utilizzata per catturare un Espeon brillante. C'era anche una ricompensa per mettere i troll in time out, dando al pubblico un po' di respiro senza interferenze.

Il principale Pokémon scelto dalla Chat era Ursaring, il grande orso con un anello d'oro sullo stomaco. Lo hanno portato al livello 71 entro la fine della run e mentre sono riusciti a battere tutto e tutti - in sole 35 ore e 33 minuti non meno - compreso il combattimento post-partita, non tutto è filato liscio in quanto ci sono stati momenti in cui risolvere i puzzle è diventato un problema.

Tuttavia è senza dubbio un buon modo per concludere l'anno, riunendo così tanti giocatori per conquistare un gioco classico.

Fonte: NME