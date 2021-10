Pokémon diventa l'improbabile sponsor ufficiale dei tornei di Sumo

Pokémon ha sempre realizzato una serie di collaborazioni e ora tocca anche al Sumo! "Pokémon festeggia il suo 25° anniversario quest'anno, ma rispetto al Sumo, che ha una lunga storia e tradizione, è ancora l'inizio", ha dichiarato Tsunekazu Ishihara, presidente di The Pokémon Company, in una dichiarazione ufficiale.

L'organo ufficiale dello sport, il Nihon Sumo Kyokai afferma che questa è una collaborazione storica. I prossimi tornei ufficiali di Sumo infatti vedranno la comparsa dello stendardo (kensho). Questi striscioni vengono portati suil ring prima degli incontri. "Gli striscioni rappresentano il premio in denaro puntato su quell'incontro dagli sponsor aziendali", scrive The Japan Times. "Ognuno costa ¥ 62.000 ($ 545) con ¥ 56.700 ($ 499) che vanno al vincitore della partita e ¥ 5.300 ($ 47) detratti per costi e commissioni".

A novembre, presso Fukuoka, faranno il loro ingresso i primi stendardi Pokémon: ogni stendardo sarà diverso, con elementi dei vari giochi tra cui Pokémon Rosso e Verde o personaggi come l'iconico Pikachu, per un totale di oltre 200 striscioni.

The Pokémon Company sponsorizzerà anche i mawashi, ovvero il particolare perizoma indossato dai rikishi, i lottatori di sumo. A gennaio durante il torneo anche l'arbitro di sumo indosserà uno speciale abito a tema Pokémon.

Fonte: Kotaku