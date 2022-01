Pokémon FPS attira l'inevitabile 'ira funesta' di Nintendo

Nintendo sta tentando di ripulire Internet da un Pokémon FPS creato da un fan, i cui filmati hanno iniziato a diffondersi online la scorsa settimana. Man mano che le chiacchiere attorno al progetto del fan dei Pokémon crescevano, Nintendo ha iniziato ad agire, emettendo rivendicazioni di copyright per bloccare filmati su YouTube e Twitter.

L'emergere di questo Pokémon FPS arriva solo una settimana prima dell'uscita di Leggende Pokémon Arceus. L'utente di Reddit Dragon_GameDev ha pubblicato per la prima volta filmati del progetto su reddit la scorsa settimana e lo ha descritto come un "gioco Safari Pokémon con le pistole".

Dragon_GameDev ha scritto di aver avviato il progetto Pokémon FPS per saperne di più sullo sviluppo del gioco e di aver utilizzato un mix di risorse di Unreal Engine con alcuni modelli Pokémon ufficiali. "Quest'anno mi prendo una pausa dai miei progetti principali per lavorare su una nuova serie YouTube in cui realizzo progetti casuali in 30 giorni. Questo è il primo", ha scritto Dragon_GameDev. "Nessun codice è stato riutilizzato, ma ho utilizzato una suite piena di risorse e ho ottenuto i modelli e le animazioni dei Pokémon da Sole e Luna".

Per adesso i video pubblicati su Reddit sono rimasti, ma probabilmente Nintendo agirà anche su quelli. Il progetto che era nelle prime fasi è quindi già stato terminato dalla grande N.

Fonte: Kotaku