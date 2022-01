Pokémon GCC Spada e Scudo - Astri Lucenti, ecco in anteprima una delle nuove carte dell'espansione

Tramite un comunicato stampa The Pokémon Company annuncia l'anteprima di una carta che sarà presente nella nuova espansione Spada e Scudo - Astri Lucenti in uscita prossimamente per Pokémon GCC.

La carta mostrata in anteprima è "Amici a Galar", la cui descrizione afferma: "La gang è tutta qui! Hop, Beet e Mary si uniscono agli eroi di Galar per una rimpatriata sotto un albero di bacche nelle Terre Selvagge e ognuno ha portato con sé una carta. Amici a Galar ti permette di pescare 3 carte dal tuo mazzo".

"Avvolto da una luce intensa, Arceus-V ASTRO discende dall'alto e infonde il suo potere infinito in altri Pokémon-V. Segui il luccichio di costellazioni inesplorate e inizia il tuo viaggio stellare verso il successo con l'espansione Spada e Scudo - Astri Lucenti del GCC Pokémon!" si legge nella descrizione dell'espansione che porterà con sé più di 170 carte, quattro nuovi Pokémon-V ASTRO, 20 potenti Pokémon-V e tre giganteschi Pokémon-VMAX, 30 carte con una speciale illustrazione nel set speciale chiamato Galleria degli Allenatori e più di 20 carte Allenatore e una nuova carta Energia speciale.

Vi ricordiamo che l'espansione di Pokémon GCC Spada e Scudo - Astri Lucenti arriverà il 25 febbraio.