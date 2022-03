Pokémon: il Giappone regala al nuovo presidente cileno una Poke Ball con dentro peluche dei Pokémon

Sembra che il potere unificante dei Pokemon si sia esteso anche ai leader mondiali della politica. Il presidente del Cile, recentemente eletto, ha ricevuto in regalo un peluche Squirtle dal ministro degli Esteri giapponese, che si trovava nel paese per una visita diplomatica ufficiale.

Il ministro degli Esteri giapponese Kiyoshi Odawara ha incontrato venerdì il presidente cileno Gabriel Boric. Ha presentato al Presidente un regalo che si è presto rivelato essere una Poke Ball contenente il Pokemon preferito di Boric.

Il presidente Boric ha ringraziato il ministro in un tweet dicendo: "Grazie al ministro degli Affari esteri giapponese, Kiyoshi Odawara, per questo Squirtle!"

Boric ha anche pubblicato la clip su Instagram accompagnata dalla versione spagnola della sigla dell'anime Pokemon originale del 1994-2002.

Squirtle siempre. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 8, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Gabriel Boric è il più giovane presidente della Repubblica del Cile a 36 anni. Ex organizzatore di proteste studentesche, è stato una figura significativa durante le proteste studentesche del 2011 in Cile ed è stato uno dei volti principali della Federazione degli studenti cilene. Facendo una campagna su una piattaforma di riforme sociali ed economiche, ha ottenuto una vittoria decisiva durante l'ultimo turno elettorale di dicembre, con il 56% dei voti.

Il Giappone ha una storia di regali altamente personalizzati. Come ha osservato Newsweek, nel 2006, l'allora Primo Ministro giapponese Shinzo Abe ha presentato a George W. Bush una fotografia dei loro nonni che giocavano a golf con l'ex presidente degli Stati Uniti Dwight D. Eisenhower. Nel 2018, un pattinatore artistico russo ha ricevuto un cucciolo di Akita dopo aver espresso una predilezione per la rara razza di cani giapponesi. Anche papa Francesco ha ricevuto un tradizionale cappotto giapponese con un'immagine del suo viso ispirata agli anime quando ha visitato Tokyo nel 2019.

Fonte: Gamerant.