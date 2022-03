Pokémon GO, Niantic lo disabilita in Russia e Bielorussia

I download di Pokémon GO sono stati sospesi in Russia e Bielorussia e anche il gioco verrà messo in pausa. Proprio oggi, lo sviluppatore di Pokémon GO Niantic ha annunciato di aver già interrotto i download del gioco mobile in Russia e Bielorussia.

Inoltre, Niantic ha annunciato che anche il gameplay di Pokémon GO sarebbe stato sospeso ad un certo punto nel prossimo futuro, anche se non è del tutto chiaro quale sarà la sequenza temporale di tale cambiamento. La dichiarazione di Niantic è esplicitamente a sostegno dell'Ucraina di fronte all'invasione russa in corso.

La società è l'ultima a sospendere i download del loro gioco sia in Bielorussia che in Russia, poiché la scorsa settimana, Cyberpunk 2077 e lo sviluppatore di The Witcher 3 CD Projekt ha annunciato che sospenderanno non solo tutte le vendite digitali dei due giochi nelle due nazioni, ma anche la vetrina di GOG.

We stand with the global community in hoping for peace and a rapid resolution to the violence and suffering in Ukraine. Niantic?s games are no longer available for download in Russia and Belarus, and gameplay will also be suspended there shortly. — Niantic ? (@NianticLabs) March 11, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Anche Nintendo ha interrotto non solo le vendite dell'eShop ma anche le distribuzione di hardware e software in Russia.

Fonte: The Gamer