Pokémon GO, Pikmin Bloom e Ingress: Niantic rivela le cifre impressionanti raggiute nel 2021

Come hanno fatto diverse aziende videoludiche, anche Niantic ha mostrato quali numeri hanno raggiunto i suoi giochi di punta, in particolare Pokémon GO. Il sito ufficiale ha pubblicato un'infografica completa di come sono andati i suoi diversi titoli nel 2021.

Ad esempio, qualcosa che i diversi giochi dell'azienda condividono è il fatto che uno degli scopi è quello di camminare da un luogo all'altro. In questo senso, si indica che i giocatori coreani sono stati i più attivi con una media di 9,44 chilometri a persona, seguiti da Taiwan e Brasile. Guardando alla globalità, tra tutti i Paesi sono stati percorsi 6.930.000.000 di chilometri. Inoltre il numero medio di giocatori che ha percorso più di cinque chilometri al giorno è di poco superiore ai due milioni.

Già entrando in dettagli più specifici per ogni titolo, Ingress continua a essere un titolo a cui le persone dedicano il loro tempo perché sono stati schierati 872 milioni di risonatori, sono stati ricaricati 354 miliardi di XN o hanno camminato per completare più di 2,9 milioni di capsule cinetiche. Nel caso di Pikmin Bloom lanciato di recente, troviamo che sono stati piantati circa 64 milioni di fiori, sono stati fatti 338 miliardi di passi e durante questi viaggi sono cresciuti circa 114 milioni di Pikmin. Alcuni numeri davvero impressionanti se consideriamo che è stato pubblicato solo il mese scorso.

Per quanto riguarda Pokémon GO, sono state schiuse più di 3,9 miliardi di Uova, più di 10 miliardi di Pokémon sono stati catturati durante i Community Days ed è stato anche indicato che i giocatori hanno condiviso bei momenti con gli amici avendo aperto più di 12 miliardi di regali. Ora non resta che attendere e vedere cosa riserverà il 2022 per Niantic.

Fonte: Niantic