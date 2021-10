Pokémon GO e...Pikmin Bloom! Il nuovo gioco di Niantic a tema Pikmin ha un nome

Sono trascorsi alcuni mesi dall'ultima volta che abbiamo avuto notizie del progetto Pikmin per smartphone, un gioco che nasce da una collaborazione tra Nintendo e Niantic, i creatori di Pokémon GO. L'ultima notizia su questo nuovo titolo era che sarebbe arrivato per il 2021: e oggi a poco più di due mesi dalla fine dell'anno, arrivano nuove novità. A quanto pare, il titolo ha già un nome definitivo, e quel nome è Pikmin Bloom.

Il progetto non ha ancora un titolo ufficiale al momento, ma è successo qualcosa che fa pensare che la conferma del nome potrebbe essere imminente. Ciò è dovuto a una ridenominazione dell'applicazione in iOS Testflight, il servizio di Apple per l'installazione e il test delle applicazioni mobile a cui hanno accesso solo gli utenti che appartengono all'iOS Developers Program.

In questo servizio compare già il nome del titolo come Pikmin Bloom, che conosciamo grazie alle informazioni pubblicate su Twitter dall'account News_Pikmin, account non ufficiale dedicato a tenere traccia delle novità e degli sviluppi della saga Nintendo. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet che mostra il cambio di nome.

World first: We now know the name of the Pikmin app. The name will be Pikmin Bloom. We know this because the Pikmin app on ios testflight (appstore beta) has been renamed Pikmin Bloom! #PikminBloom #PikminApp



(Thanks to zviznemte) pic.twitter.com/kKNQSYnoxS — Pikmin Bloom News? (@news_pikmin) October 25, 2021

Nello stesso thread l'account condivide alcuni dettagli rivolti ai giocatori che hanno potuto testare la versione beta. Sfortunatamente, non ci sono informazioni sulla data di rilascio finale dell'applicazione. Non ci resta che attendere che Nintendo e Niantic decidano di annunciare ufficialmente il nome e la data di uscita di questo titolo che ci permetterà di uscire a spasso accompagnati dalle versatili creature floreali che tanto ci divertono da anni.

