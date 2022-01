Leggende Pokémon Arceus ha un nuovo lungo video gameplay su missioni, risorse e la regione di Hisui

Manca poco all'arrivo di Pokémon Legends: Arceus, il nuovo capitolo in salsa open world che si è mostrato con un lungo gameplay, in grado di approfondire molti aspetti del titolo. Ovviamente la regione di Hisui, che sembra fare ecosistema a sé, è la protagonista con un'aerea in particolare che abbiamo imparato a conoscere: Ossidian Fieldlands.

Tra gli elementi evidenziati, troviamo lotte da un feeling diverso, con i giocatori che hanno il compito di apprendere i comportamenti dei Pokémon allo stato brado prima di dar "battaglia". In questo caso, si è più ricercatori che allenatori di Pokémon che si preparano a sconfiggere i capipalestra. Tra le missioni che si potranno accettare, è possibile catturare Pokémon specifici, localizzare particolari oggetti oppure, raccogliere risorse.

Questo trailer è molto importante per apprendere le principali differenze con i classici capitoli del franchise, soprattutto considerando che arriverà ormai tra pochi giorni, il 28 gennaio su Nintendo Switch.

Fonte: gamepur.com