Leggende Pokémon Arceus e i suoi spettacolari scenari in un nuovo trailer sulle orme di Breath of the Wild

Nintendo ha pubblicato un trailer per Leggende Pokémon Arceus, che ci fornisce uno sguardo su alcuni nuovi elementi che appariranno nel gioco. Inoltre, descrive in dettaglio diverse modifiche che sono state apportate al Pokédex. Nel trailer possiamo gustarci diversi nuovi ambienti e come i giocatori utilizzeranno la rinnovata meccanica di volo. Non mancano poi dettagli sul sistema di combattimento.

Uno dei cambiamenti più importanti è il modo in cui i giocatori saranno in grado di catturare Pokémon. Il trailer mostra diversi esempi di come i giocatori possono catturare gli adorati mostriciattoli. Possono farlo sia attraverso l'uso della furtività, sia combattendo a titolo definitivo un Pokémon che vogliono ottenere. Dopo aver fatto infuriare un Pokémon selvaggio, i giocatori dovranno schivare abilmente tutti gli attacchi lanciati contro di loro. I giocatori possono quindi scegliere di lanciare i propri Pokémon per sfidare quelli selvaggi in battaglia. Ovviamente una volta indeboliti potranno essere catturati.

I giocatori possono anche intraprendere missioni mentre completano il loro Pokédex per ricevere ricompense. Il trailer rivela che ci sono diversi sotto-obiettivi per ogni singolo Pokémon. Insomma, questo nuovo capitolo ha in serbo diverse meccaniche che i fan della serie apprezzeranno sicuramente. Senza indugi vi lasciamo alla sua visione.

Vi ricordiamo che Leggende Pokémon Arceus arriverà esclusivamente su Nintendo Switch il 28 gennaio.

Fonte: Eurogamer