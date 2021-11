Pokémon: per il 25° anniversario un Pikachu di cristallo da $26.000

Pokémon compie 25 anni ─ come Tomb Raider ─ e per l'occasione The Pokemon Company ha collaborato con Il famoso gioielliere francese Baccarat per creare un cristallo Pikachu da 26.000 dollari e altri pezzi di fascia alta. Altro che Amiibo.

Si tratta di un anniversario importante, di un brand ormai famoso in tutto il mondo e ovviamente, per celebrare il tutto serviva qualcosa di forte, di memorabile. È qui che entrano in scena Baccarat e l'artista giapponese Hiroshi Fujiwara, che hanno lavorato insieme alla creazione di Pikachu, che è anche abbastanza grande: 30cm di altezza, 14 di larghezza e dal peso di ben 8,3 Kg.

"Con le sue imponenti dimensioni, Pikachu Fragment simboleggia il know-how unico degli artigiani del Baccarat", si legge in una riga della sua descrizione. "Sfaccettato e inciso con il logo 'Electric', Pikachu irradia più che mai per salutare questo anno molto speciale con brillantezza."

Anche se siete tra quelli che possono spendere 26.000 dollari per un cristallo di un topo elettrico, non è detto che riusciate ad accaparrarvelo. Ne saranno prodotti infatti solo 25. Se invece avete meno budget, la gioielleria ha pensato anche a voi: potreste comprare Poke Ball da 420$ o un Pikachu molto più piccolo 460$. Sempre in cristallo, ci mancherebbe.

Fonte: gamespot.com