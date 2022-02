Pokémon Presents, in arrivo un nuovo evento, ecco tutti i dettagli

The Pokémon Company ha annunciato l'arrivo di un nuovo evento Pokémon Presents. Questa nuova diretta si terrà il 27 febbraio alle ore 15:00, giusto in tempo per celebrare il Pokémon Day. Le informazioni che verranno condivise saranno racchiuse in un video della durata di circa 14 minuti.

Per adesso non ci sono informazioni su cosa verrà mostrato, ma ovviamente i fan probabilmente sperano in contenuti per Leggende Pokémon Arceus e in misura minore informazioni su Detective Pikachu 2. Ricordiamo che potrebbero esserci anche nuovi dettagli su potenziali aggiornamenti in arrivo su giochi come Pokémon GO e Pokémon Unite.

La diretta potrà essere seguita sul canale ufficiale YouTube di Pokémon e sarà disponibile sia in giapponese che in inglese. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet in giapponese.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise lungo questa diretta.

Fonte: Gematsu