Pokémon ha stufato con i suoi remake? Sarà, ma tutti vendono più dei giochi originali

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono stati lanciati da poco in tutto il mondo, offrendo ai giocatori la possibilità di rivisitare Sinnoh su Nintendo Switch. Secondo Christopher Dring di GamesIndustry.biz, molti giocatori hanno deciso di tornare nella regione, poiché il gioco è il più grande lancio fisico per Switch dell'anno nel Regno Unito.

Come sappiamo, i due giochi sono un remake della quarta generazione di Pokémon, lanciata su Nintendo DS nel 2006. L'originale Diamante e Perla occupa un posto speciale nel cuore di molti giocatori e lo sviluppatore ILCA ha fatto un ottimo lavoro mantenendo intatta l'atmosfera del gioco, pur includendo elementi moderni.

Anche se certi fan sono in qualche modo delusi perché in questo periodo sembra che ci siano più remake che titoli originali, resta il fatto, come riporta Dring, che nel Regno Unito i remake paradossalmente vendono più dei nuovi giochi.

Fun stat: Every single Pokémon remake released so far have sold better, at launch, than the games they were based on (UK boxed data) — Christopher Dring (@Chris_Dring) November 24, 2021

L'opzione dei remake può invogliare sia i giocatori di vecchia data che vogliono riassaporare la storia sulla nuova console Switch, sia i neofiti che magari si approcciano per la prima volta a questo tipo di giochi. Sembra quindi che la formula stia funzionando. Ora non ci resta che aspettare l'uscita di Pokémon Leggende Arceus, un nuovissimo titolo che arriverà il prossimo anno.