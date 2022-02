Pokémon Scarlatto e Violetto saranno ambientati in una regione ispirata alla Spagna

Pokémon Scarlatto e Violetto porteranno i giocatori dei Pokemon nell'"equivalente" della Spagna. The Pokemon Company ha da poco rivelato i nuovissimi giochi che usciranno entro la fine dell'anno e introdurranno i fan in una nuovissima regione. I nuovi giochi saranno "open world" in cui la natura si fonderà perfettamente con le città della nuova regione.

Ogni regione del mondo dei Pokemon è basata su un'area del mondo diversa. I primi quattro giochi Pokemon hanno esplorato tutte diverse aree del Giappone (in particolare le regioni di Kanto, Kansai, Kyushu e Hokkaido), mentre i giochi Pokemon più recenti erano basati su paesi non giapponesi. Pokemon Black and White era basato su New York City e dintorni, Pokemon X e Y erano basati sulla Francia, Pokemon Sun e Moon erano basati sulle Hawaii e Pokemon Sword and Shield erano basati sul Regno Unito. Sulla base di una mappa mostrata nel trailer di anteprima, la nuova regione sembra essere basata sulla penisola iberica, la regione in cui si trovano Spagna e Portogallo.

Nel trailer ci sono diversi riferimenti all'architettura e ai punti di riferimento spagnoli. Ad esempio c'è una versione di Plaza de Espana a Siviglia (con un mosaico con i diversi tipi di Pokemon che sostituiscono i mosaici del mondo reale raffiguranti le varie regioni della Spagna), possiamo anche vedere la Sagrada Familia e i mulini a vento di Castilla-La Mancha che sono stati descritti nel famoso romanzo di Don Chisciotte.

Ci sono ancora molte cose che non sappiamo sui nuovi giochi Pokemon, ma i giocatori possono aspettarsi di ottenere maggiori informazioni nei prossimi mesi.

Fonte: Comicbook.