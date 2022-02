Pokémon Scarlatto e Violetto annunciati ufficialmente al Pokémon Presents!

Oggi è il Pokémon Day e in occasione della ricorrenza è andato in onda un Pokémon Presents sono stati annunciati i nuovi giochi che andranno a comporre la nuova generazione di Pokémon, la nona.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto si sono mostrati con un trailer introduttivo che mischiava scene registrate in cui la guardia di un museo cammina all'interno della struttura, a porzioni di gioco catturate in-engine che mostrano ambienti esterni ed interni, delle città e Pokémon già noti.

Verso la fine del filmato si possono vedere anche quelli che saranno i tre inediti starter, di fuoco, erba e acqua, prima di passare all'annuncio della finestra di lancio: fine 2022, disponibilità in tutto il mondo.

Pokemon Scarlet and Violet announced, coming late 2022 #PokemonPresents pic.twitter.com/ZnAOSxQBVd — Nibel (@Nibellion) February 27, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

A dirla tutta, l'annuncio è stato anticipato di pochissimo da un leak, pubblicato poco prima su Twitter

Al momento, nient'altro è noto - se non lo sviluppatore, ovviamente, Game Freak - dunque vi lasciamo al video d'annuncio. Che speranze avete per la nuova generazione?

Fonte: Nintendo Life