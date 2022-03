Pokémon Scarlatto e Violetto ha un design dei personaggi che non convince i fan

I fan dei Pokemon hanno ricevuto l'annuncio della nona generazione di Pokémon, che sarà qui prima della fine dell'anno tramite due giochi completamente nuovi, Pokémon Scarlatto e Violetto. L'ambientazione dei giochi è stata mostrata, così come i loro starter.

Come spesso accade quando vengono rivelati nuovi starter, i dibattiti su quale sia migliore inizia subito. Sembra siano tutti e tre abbastanza apprezzati, ma lo stesso non vale per i personaggi di Scarlatto e Violetto.

Secondo i fan il design dei trainer lascia a desiderare. Il problema più grande sembra essere che i giocatori hanno adorato i design dei personaggi in Sword & Shield, e non solo Scarlet e Violet non sono allo stesso livello, ma sembrano un passo indietro.

Do I not like the Scarlet/Violet protagonist design, or am I just coming to terms with nothing will ever match up to my Shield character, who is literally just me. pic.twitter.com/zBvmXP4DJn — Kenneth Shepard (@shepardcdr) February 27, 2022

Anche se Scarlatto e Violetto saranno qui prima della fine del 2022, quello che abbiamo visto finora non è il titolo finito. Al momento sappiamo che l'ambientazione dei giochi sarà ispirata a Spagna e Portogallo.

La speranza è che il design dei personaggi avrà un aspetto migliore mentre ci avviciniamo alla versione finale di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Fonte: Thegamer.