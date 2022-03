Pokémon Scarlatto e Violetto a tutto open world! Sarà un 'passo evolutivo nella serie' per Nintendo

Pokémon Scarlatto e Violetto saranno un "nuovo passo evolutivo" nella serie, secondo Nintendo. In un tweet che promuove il gioco annunciato di recente, Nintendo of America ha dichiarato: "Un nuovo passo evolutivo nella serie Pokémon, in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto potrai esplorare liberamente un ricco mondo aperto".

Nintendo ha anche fornito piccolissime informazioni sul nuovo gioco descrivendolo come: "Un mondo pieno di paesi e città che si fondono perfettamente con la natura selvaggia senza confini", prima di ricordare ai fan impazienti la sua data di uscita "fine 2022".

Questo tweet è ovviamente solo per promuovere il gioco in arrivo e non ci dà molto su cui riflettere, ma è comunque interessante che Nintendo stia descrivendo il gioco come un "nuovo passo evolutivo" nella serie. Ci saranno cambiamenti anche per quanto riguarda il combattimento? Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni da Nintendo.

A new evolutionary step in the Pokémon series, in Pokémon Scarlet & Pokémon Violet you?ll be able to freely explore a rich open world. A world filled with towns & cities that blend seamlessly into the wilderness with no borders!#PokemonScarletViolet is arriving in late 2022. pic.twitter.com/xULy0mGV0L — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 7, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per adesso quindi non ci sono ulteriori dettagli sulla sua data di uscita. Sappiamo per certo però che il gioco arriverà in esclusiva su Nintendo Switch.

Fonte: Nintendo Life