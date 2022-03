Pokémon Scarlatto e Violetto svelano il nuovo Pokémon Quaxly ma per i fan è un po' troppo simile a Paperino

The Pokémon Company ha annunciato la prossima generazione di Pokémon. I nuovi giochi si chiameranno Pokémon Scarlatto e Violetto, e con la notizia sono arrivate nuove informazioni sui tre nuovi starter.

Tra i nuovi Pokémon c'è un'anatra di nome Quaxly. È solo un'anatra, ma i fan hanno notato che Quaxly ha una somiglianza con un altro amato personaggio, Paperino della Disney.

Per questo motivo, i fan stanno già postando un sacco di meme e fan art dei due, con risultati esilaranti.

Quaxly si unisce ad Fuecoco e Sprigatito. Tuttavia, la somiglianza dell'anatra con Paperino sembra distinguere il Pokémon dagli altri.

So glad that they added Donald in Pokémon pic.twitter.com/7Ap10IJggq — playcenter (@playcentermd) February 27, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Can?t believe this old meme is now a reality pic.twitter.com/lMpM7SQOl8 — Arty the Goth ?unBoi ? (@SuperiorArtemis) February 27, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

that new duck Pokémon has some cool evolutions not gonna lie pic.twitter.com/ohA0lVp9Cq — Shane (@FourScore64) February 27, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

yeah thanks for the donald duck starter i love it :) pic.twitter.com/ntTyvNdi53 — Hamsy (@Hamsy__) February 27, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Pokémon Scarlatto e Violetto, annunciati ufficialmente al Pokémon Presents, saranno disponibili entro la fine del 2022.

Fonte: Polygon.