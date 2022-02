Portal sta per arrivare anche su Nintendo Switch con Portal Companion Collection

La saga di Portal è uscita da diversi anni, ma è sempre una buona occasione per provarla, soprattutto se possedete Nintendo Switch. Nella serata di ieri durante il Nintendo Direct è stato annunciato Portal: Companion Collection.

Questa raccolta in questione includerà una copia del primo Portal e un'altra di Portal 2, entrambi con le loro versioni originali e apparentemente senza alcuna novità. Come nei titoli originali, dovrete sfruttare la Portal Gun per posizionare portali che vi consentiranno di avanzare attraverso gli scenari e risolvere gli enigmi che vi terranno incollati alla console.

La differenza tra il primo ed il secondo capitolo è che quest'ultimo ha una modalità multiplayer cooperativa, locale e online, quindi è possibile collaborare con un secondo giocatore per aiutarvi a superare questa avventura. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Portal Companion Collection per Nintendo Switch non ha ancora una data di uscita precisa, ma il gioco dovrebbe uscire quest'anno.

Fonte: VGC