Postal 4: No Regerts ha una data di uscita

Postal 4: No Regerts, l'ultimo capitolo della controversa serie sparatutto in prima persona, verrà lanciato su PC il mese prossimo dopo due anni e mezzo di accesso anticipato.

Postal Dude ritorna a scatenare il caos o a seguire le regole il più possibile in una città immaginaria dell'Arizona in un gioco sandbox open world. Il titolo contiene tutto ciò che è stato introdotto nell'accesso anticipato, tra cui grafica migliorata, sistemi di mappatura rivisti, nuove stazioni radio, oggetti da collezione e altro ancora.

Lo sviluppatore Running With Scissors ha anche annunciato che continuerà a supportare il gioco con nuovi contenuti dopo il lancio, "proprio come accaduto per Postal 2".

"Nuovi contenuti gratuiti arriveranno in città nelle settimane e nei mesi successivi al lancio, nuove armi, missioni secondarie, miglioramenti delle prestazioni, aggiornamenti grafici e multiplayer cooperativo", ha affermato lo studio.

Postal 4: No Regerts verrà lanciato il 20 aprile su PC tramite Steam e GOG.

Fonte: Twinfinite.