Power On - The Story of Xbox è un documentario che sembra davvero imperdibile

È l'annuncio che apre l'evento che festeggia i 20 anni di Xbox ed è una celebrazione che con il primo teaser trailer sembra davvero da non perdere per tutti i fan dei videogiochi.

Power On - The Story of Xbox è un documentario in sei parti che ci porta dietro le quinte della nascita della prima console Microsoft seguendo poi il percorso che oggi ha portato nelle case di molti giocatori Xbox Series X/S e ovviamente Xbox Game Pass. Il documentario svela come l'idea di creare una console sia nata da un piccolo gruppo di "ribelli" all'interno del colosso di Redmond e come un progetto portato avanti nel tempo libero, un "passion project", abbia poi dato vita a Xbox.

C'è poi spazio anche per Xbox 360, il Red Ring of Death e molto altro in quello che sembra un documentario molto interessante e ben realizzato che si concentrato tanto sui successi quanto sui fallimenti della divisione gaming.

Power On - The Story of Xbox verrà lanciato il 13 dicembre e svelerà tanti dettagli e retroscena della nascita di Xbox.