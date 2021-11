Pragmata rinviato al 2023 ma Capcom ci consola con un artwork e un breve teaser

Capcom ha annunciato ufficialmente che il suo prossimo gioco di avventura sci-fi Pragmata è stato rinviato. Il gioco era originariamente previsto per il lancio nel 2022, ma la nuova finestra di uscita è ora programmata per il 2023.

Capcom ha annunciato il rinvio con un nuovo teaser e un nuovo artwork con la giovane protagonista di Pragmata.

Il rinvio di Pragmata era già stato ipotizzato da fan e critici dopo la conferenza stampa di Sony al CES nel gennaio 2021. Durante questa conferenza, una diapositiva conteneva un testo che mostrava che Pragmata sarebbe arrivato nel 2023 anziché nella data di uscita originale del 2022.

Pragmata è stato annunciato a luglio 2020 con un trailer "Extended Cut" che mostrava immagini del gioco. Il trailer mostra una persona misteriosa che indossa una tuta spaziale futuristica e che vaga in una città desolata. Il personaggio alla fine incontra una strana bambina, e poi un satellite si schianta attraverso gli skyline. L'astronauta e la ragazza usano i loro poteri combinati per fuggire attraverso l'orizzonte e viene rivelato che il duo era all'interno della luna terrestre.

Capcom afferma che sfrutterà appieno gli hardware di nuova generazione, utilizzando il ray-tracing e altri progressi tecnologici per creare una grafica di alta qualità per il gioco. Pragmata arriverà su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC.

