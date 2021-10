Pragmata punta all'uscita nel 2022 e Capcom conferma che lo sviluppo procede alla grande

Non si sono avute notizie di Pragmata, la nuova IP fantascientifica di Capcom, a partire dall'annuncio ufficiale del gioco, risalente ormai a più di un anno fa. Se però da una parte la compagnia è silente per quanto riguarda i dettagli del gioco, ha voluto rassicurare i fan sullo stato dello sviluppo.

Nel recentemente pubblicato report relativo all'anno fiscale 2021, Yoichi Egawa, director della divisione sviluppo di Capcom, ha affermato che lo sviluppo di Pragmata prosegue con "progressi costanti". Questo significa che i lavori non si sono mai interrotti e che l'azienda è positiva sul proseguimento dei lavori, tanto da parlarne in modo fiducioso e ottimista.

Le parole di Egawa: "Stiamo nello stesso tempo lavorando per creare nuove IP utilizzando il talento delle nuove assunzioni che abbiamo effettuato. Recentemente abbiamo annunciato l'action adventure Pragmata per la nuova generazione di console e stiamo effettuando progressi costanti nel suo sviluppo".

Pragmata è stato annunciato nel giugno del 2020 per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, con una finestra di lancio per l'anno 2022. Non sappiamo ancora se effettivamente questo obiettivo sarà raggiunto, tuttavia c'è la speranza di avere presto nuove informazioni sul progetto: il prossimo evento papabile perché ciò avvenga sono i Game Awards previsti per il 10 dicembre.

Fonte: gamingbolt