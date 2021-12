Prey: gli sviluppatori del gioco originale lavorano a uno shooter basato su un fumetto importante?

Dopo la chiusura di Human Head Studios nel 2019, gli sviluppatori che in passato avevano consegnato al mondo Prey (2006) semza riuscire a mettere al mondo anche il suo sequel, cancellato poco più tardi, e che più di recente hanno sviluppato The Quiet Man, si sono riorganizzati sotto Bethesda con il nuovo nome di Roundhouse Studios, e sembra abbiano già cominciato a lavorare sul loro prossimo prodotto.

Da un'indiscrezione dell'utente di Twitter Faizan Shaikh, risulta che un Senior Programmer di Roundhouse Studios ha lavorato a "uno shooter in terza persona online PvPvE basato sulla licenza di un fumetto di rilievo". Diventa spontaneo chiedersi quale sia il fumetto in questione. Sapendo che il gioco che ne verrà fuori sarà uno shooter, si pensa a Peacemaker della DC (sapendo che HBO Max ne sta producendo una serie) o a The Punisher della Marvel, o anche Judge Dredd della Rebellion.

'Roundhouse Studios' Formerly (Humam Head) From Bethesda Softworks Before Closure They were working on UE 4 Project.

- Online, Team based PvPvE 3rd Person Shooter based on MAJOR COMIC LICENSE.

- According to Senior Character Artist They Are Still Working on Unannounced Project. pic.twitter.com/GX2vtLittP — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) December 3, 2021

L'insider scrive anche che prima che lo studio chiudesse, era al lavoro su un progetto sviluppato in Unreal Engine 4, che il team adesso conta 50 membri e che nel 2018 il gioco era già in Alpha, dunque un annuncio ufficiale si fa sempre più probabile, forse anche in occasione dei The Game Awards, per esempio.

Fonte: Gamepur