Prezzo delle schede video a picco: si torna gradualmente alla normalità

Sembra che l'incubo delle schede video stia per finire. Dopo mesi e mesi di prezzi da capogiro e pochi pezzi in stock, si sta tornando alla normalità, come tra l'altro predetto da Nvidia e AMD che preannunciavano la fine dei guai entro l'estate di quest'anno. La conferma di tutto ciò arriva anche dai numeri, come segnalato da un report di 3DCenter.

Negli ultimi 15 mesi infatti, il prezzo delle GPU sta calando inesorabilmente, con Nvidia RTX serie 3000 e AMD RX serie 6000 che ora costano solo il 25% in più. È ancora molto, ma rispetto al 70% di qualche tempo fa, ben venga. Il calo però sembra avere un andamento costante e già da maggio potremmo tornare a un briciolo di normalità.

I numeri sono riferiti al mercato tedesco e austriaco, ma sono comunque indicativi di un andamento riscontrabile un po' in tutto il mondo. Certo, bisogna considerare come ormai ci si avvicini alle nuove RTX serie 4000 e RX serie 7000, per cui anche se si tornasse alla normalità con prezzi stock, bisogna valutare il valore dell'investimento e magari attendere ancora qualche mese.

Fonte: Videocardz.com