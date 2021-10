Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake potrebbe uscire addirittura nel 2023

Prince of Persia: The Sands of Time Remake, comparso su Uplay nel 2020, è stato rinviato, e poi rinviato ancora, e poi è andato quasi completamente fuori dai radar dopo che Ubisoft ha deciso di non mostrarlo nemmeno al suo evento E3 a giugno.

Non è un segno positivo, soprattutto per un gioco che doveva essere lanciato pochi mesi dopo l'annuncio (nel gennaio 2021), ma ora il publisher ha detto che il progetto non è morto e che ci sta ancora lavorando attivamente.

"Vogliamo prenderci un momento per rassicurarvi che lo sviluppo di Prince of Persia: The Sands of Time Remake è ancora in corso, motivato e ispirato dal vostro feedback", ha detto Ubisoft su Twitter.

"Vi aggiorneremo sui nostri progressi in futuro e vogliamo ringraziarvi tutti per il vostro incrollabile supporto e pazienza."

Ubisoft ha confermato nel suo report finanziario trimestrale che il remake di Sands of Time dovrebbe uscire durante il suo anno fiscale 2022-23. In termini di calendario, ciò colloca il titolo da qualche parte tra il primo aprile 2022 e il 31 marzo 2023.

